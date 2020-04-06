Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 6 апреля

Ехала в автобусе. Справа пахнет женскими духами, слева мужским одеколоном. Зашёл бомж. 2 минуты - от всех пахнет одинаково. Волшебник!!!
Отпуск - это когда ты с утра, обнаружив в холодильнике бутылку шампанского… думаешь: «А почему бы и нет?!»
Последний рабочий день перед отпуском как концентрат из понедельников.
Что люди думают о салюте на день города:
1. На такие деньжищи можно было и больницу построить.
2. В том году, конечно, получше был.
Когда врачи с неразборчивым почерком попадают на Тот свет, Апостол Петр направляет их в ыфоадяжло…