Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день 7 апреля

Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь фигню, чтобы она поскорее отвязалась, а через много лет это превратится в прекрасное воспоминание об отце, о котором она будет рассказывать своим внукам.
Женская логика:
- Живём мы вроде бы хорошо, но всё равно мне кажется, что он более удачно женился, чем я вышла замуж.
- Привет!
- Да.
- Надо говорить: "Привет", а не: "Да". Ты дома?
- Привет.
Нельзя подбрасывать рыбу в воздух и ругать её из-за того, что она не летит. Рыба до конца дней своих будет думать, что бездарна. Однако если она найдет море, она доплывёт до таких глубин, что вам и не снились.
Во время подготовки к экзаменам вокруг нет ни одной скучной вещи: всё, начиная с узора на обоях и летящего за окном пакета, и заканчивая составом аджики на казахском языке и принципом работы тостера.