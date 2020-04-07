Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день 7 апреля

1 Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь фигню, чтобы она поскорее отвязалась, а через много лет это превратится в прекрасное воспоминание об отце, о котором она будет рассказывать своим внукам.

2 Женская логика: - Живём мы вроде бы хорошо, но всё равно мне кажется, что он более удачно женился, чем я вышла замуж.

3 - Привет! - Да. - Надо говорить: "Привет", а не: "Да". Ты дома? - Привет. Нельзя подбрасывать рыбу в воздух и ругать её из-за того, что она не летит. Рыба до конца дней своих будет думать, что бездарна. Однако если она найдет море, она доплывёт до таких глубин, что вам и не снились.