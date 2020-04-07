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Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день 7 апреля

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Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день 7 апреля
10:55 Сегодня Телеграф

Новая порция отборного юмора для наших читателей!

  • 1

    Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь фигню, чтобы она поскорее отвязалась, а через много лет это превратится в прекрасное воспоминание об отце, о котором она будет рассказывать своим внукам.

  • 2

    Женская логика:

    - Живём мы вроде бы хорошо, но всё равно мне кажется, что он более удачно женился, чем я вышла замуж.

  • 3

    - Привет!

    - Да.

    - Надо говорить: "Привет", а не: "Да". Ты дома?

    - Привет.

    Нельзя подбрасывать рыбу в воздух и ругать её из-за того, что она не летит. Рыба до конца дней своих будет думать, что бездарна. Однако если она найдет море, она доплывёт до таких глубин, что вам и не снились.

  • 4

    Во время подготовки к экзаменам вокруг нет ни одной скучной вещи: всё, начиная с узора на обоях и летящего за окном пакета, и заканчивая составом аджики на казахском языке и принципом работы тостера.

Настройтесь на веселье с самого начала дня: утренние анекдоты на 7 апреля

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