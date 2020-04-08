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Закончи день весело: вечерние анекдоты 8 апреля

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Закончи день весело: вечерние анекдоты 8 апреля
17:26 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для позитивного начала вечера.

  • 1

    Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж.

  • 2

    Когда тебе грустно, когда наступает депрессия, когда жизнь кажется никчемной... Вспомни, что когда-то ты был самым быстрым сперматозоидом!

  • 3

    Если ночью припрётся толстый дядя и засунет тебя в мешок, не психуй... Просто, кто-то попросил тебя у Деда Мороза на Новый год.

    Сборная Лихтенштейна по футболу вместе со своими болельщиками на двух автобусах уехала на чемпионат мира. В стране остался только сторож...

  • 4

    Специальное предложение для клиентов GSМ - "Ненавистный номер". Теперь все звонки ваших недругов вам тарифицируются для них как международные.

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