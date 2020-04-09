Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 9 апреля

- Пятачок! Кажется, это неправильные пчелы и они делают неправильный мед!
- Винни, это мухи!..
Приходит английский лорд домой. Ему открывает дворецкий и говорит:
- Ну что, старый дед, опять пил и курил всю ночь?
- Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат...
Ссорятся влюбленные:
- Нет! Я никогда не выйду замуж за такого жмота, как ты! На, забери свое кольцо!
- А где коробочка?
- Девoчка, а как тебя зoвут?
- Жучка.
- А пoчемы такoе имя страннoе?
- Да прoстo рoдители сoбачку всегда хoтели...
Что нам, мужчинам, не нравится в домашней работе, так это ее однообразие: убрал постель, вытер пыль, пропылесосил... И через полгода начинай все сначала!