Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля

Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 9 апреля

Смотрите фото (5)
Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 9 апреля
11:02 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    - Пятачок! Кажется, это неправильные пчелы и они делают неправильный мед!

    - Винни, это мухи!..

  • 2

    Приходит английский лорд домой. Ему открывает дворецкий и говорит:

    - Ну что, старый дед, опять пил и курил всю ночь?

    - Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат...

  • 3

    Ссорятся влюбленные:

    - Нет! Я никогда не выйду замуж за такого жмота, как ты! На, забери свое кольцо!

    - А где коробочка?

    - Девoчка, а как тебя зoвут?

    - Жучка.

    - А пoчемы такoе имя страннoе?

    - Да прoстo рoдители сoбачку всегда хoтели...

  • 4

    Что нам, мужчинам, не нравится в домашней работе, так это ее однообразие: убрал постель, вытер пыль, пропылесосил... И через полгода начинай все сначала!

Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 9 апреля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, 9 апреля, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты на 9 апреля, Анекдоты на день 9 апреля, Смешные анекдоты на 9 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 Итоги дня 8 апреля: "Кредитные каникулы" и вероятное продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины
Пандемия COVID-19: что известно о разработке вакцины
Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус
Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус
ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях
ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях
Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь