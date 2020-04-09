- Пятачок! Кажется, это неправильные пчелы и они делают неправильный мед!

- Ну что, старый дед, опять пил и курил всю ночь?

Приходит английский лорд домой. Ему открывает дворецкий и говорит:

3

Ссорятся влюбленные:

- Нет! Я никогда не выйду замуж за такого жмота, как ты! На, забери свое кольцо!

- А где коробочка?

- Девoчка, а как тебя зoвут?

- Жучка.

- А пoчемы такoе имя страннoе?

- Да прoстo рoдители сoбачку всегда хoтели...