Не сдержать улыбки: вечерние анекдоты 9 апреля

Сидят два приятеля и обсуждают фильм "Титаник". Один говорит:
- Я вот сколько раз посмотрел, столько прослезился...
- Я тоже… Очень бриллиант жалко...
Всем нам в жизни не нравится три вещи: ложь, ненависть и фото в паспорте.
- Зятёк, ты не мог бы отвезти меня на почту?
- С радостью, мама! Куда вас отправить?
- Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! - говорит Вовочке учительница.
- Почему один?! Вдвоем с папой...
Ждете важного звонка и никак не можете дождаться? Положите сотовый в самый дальний карман, идите в ванную и намыльте руки...