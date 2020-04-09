Не сдержать улыбки: вечерние анекдоты 9 апреля

- Я тоже… Очень бриллиант жалко...

- Я вот сколько раз посмотрел, столько прослезился...

Сидят два приятеля и обсуждают фильм "Титаник". Один говорит:

Всем нам в жизни не нравится три вещи: ложь, ненависть и фото в паспорте.

3

- Зятёк, ты не мог бы отвезти меня на почту?

- С радостью, мама! Куда вас отправить?

- Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! - говорит Вовочке учительница.

- Почему один?! Вдвоем с папой...