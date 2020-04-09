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Не сдержать улыбки: вечерние анекдоты 9 апреля

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Не сдержать улыбки: вечерние анекдоты 9 апреля
16:51 Сегодня Телеграф

Вечер начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    Сидят два приятеля и обсуждают фильм "Титаник". Один говорит:

    - Я вот сколько раз посмотрел, столько прослезился...

    - Я тоже… Очень бриллиант жалко...

  • 2

    Всем нам в жизни не нравится три вещи: ложь, ненависть и фото в паспорте.

  • 3

    - Зятёк, ты не мог бы отвезти меня на почту?

    - С радостью, мама! Куда вас отправить?

    - Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! - говорит Вовочке учительница.

    - Почему один?! Вдвоем с папой...

  • 4

    Ждете важного звонка и никак не можете дождаться? Положите сотовый в самый дальний карман, идите в ванную и намыльте руки...

Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 9 апреля

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