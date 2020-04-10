Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 10 апреля

- Как на раздолбанном Уазике на рыбалку приеду, клёв отменный, вокруг тишина. Как на новеньком Мерседес GL - так откуда-то бабы появляются, купаться рядом голыми начинают...

Переливание крови применяется уже довольно давно... Когда же начнут переливать подкожный жир? Я смогла бы спасти от истощения небольшую африканскую деревеньку.

3

Да, я зверь в постели. А точнее - коала. Я могу спать по 22 часа в сутки.

- Софа Львовна, а шо это ваша невестка Хаечка такая худая?

- Роза Моисеевна, а где ж ви видели, шоб на гадюках сало росло?!!