Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 10 апреля

- Как на раздолбанном Уазике на рыбалку приеду, клёв отменный, вокруг тишина. Как на новеньком Мерседес GL - так откуда-то бабы появляются, купаться рядом голыми начинают...
- Тоже рыбачат!
Переливание крови применяется уже довольно давно... Когда же начнут переливать подкожный жир? Я смогла бы спасти от истощения небольшую африканскую деревеньку.
Да, я зверь в постели. А точнее - коала. Я могу спать по 22 часа в сутки.
- Софа Львовна, а шо это ваша невестка Хаечка такая худая?
- Роза Моисеевна, а где ж ви видели, шоб на гадюках сало росло?!!
Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.