Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 10 апреля

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Самое главное в жизни - любовь к мужчине, если, конечно, здоровье крепкое и жилплощадь большая. А деньги придут сами, лишь бы работа была хорошая…

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Черный колдун-маг в восьмом поколении наведет на ваших соседей порчу: звонки и сопение по телефону в три часа утра, сжигание почтового ящика, наложу проклятье перед дверью...

Петух прикатил в курятник страусиное яйцо:

- Я не хочу вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!