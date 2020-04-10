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Пятница, 10.04.2020
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Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 10 апреля

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Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 10 апреля
11:12 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на день для вашего отличного настроения.

  • 1

    Внимание! Новая sms-игра "Антилохотрон"! Тебе надоел этот постоянный развод? Отправь sms "Я не лох!" на короткий номер ****. Чем больше sms ты отправишь, тем круче ты - не лох. Услуга платная.

  • 2

    Самое главное в жизни - любовь к мужчине, если, конечно, здоровье крепкое и жилплощадь большая. А деньги придут сами, лишь бы работа была хорошая…

  • 3

    Черный колдун-маг в восьмом поколении наведет на ваших соседей порчу: звонки и сопение по телефону в три часа утра, сжигание почтового ящика, наложу проклятье перед дверью...

    Петух прикатил в курятник страусиное яйцо:

    - Я не хочу вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!

  • 4

    ЧП случилось в лаборатории "Huggies" при испытании нового подгузника. Оказалось, что новый подгузник не только дышит, но и думает, а после использования грязно ругается.

Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 10 апреля

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