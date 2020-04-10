Вечерняя порция шуток: смешные анекдоты на 10 апреля

Тренер спортивной школы по математике, удачно выйдя на болевой прием, доказал ученику, что синус поделить на косинус - это тангенс. А не бред.

Социологи установили, что, подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, двое из троих мужчин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу еще один шанс.

3

В купе поезда бабуся говорит братку:

- Молодой человек, вы не могли бы освободить для меня нижнюю полку?

- Могу, мамаша! Тебе в каком купе?

В некоторых людях живет Бог, в некоторых - дьявол, а в некоторых - только глисты.