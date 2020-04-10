Вечерняя порция шуток: смешные анекдоты на 10 апреля

Тренер спортивной школы по математике, удачно выйдя на болевой прием, доказал ученику, что синус поделить на косинус - это тангенс. А не бред.
Социологи установили, что, подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, двое из троих мужчин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу еще один шанс.
В купе поезда бабуся говорит братку:
- Молодой человек, вы не могли бы освободить для меня нижнюю полку?
- Могу, мамаша! Тебе в каком купе?
В некоторых людях живет Бог, в некоторых - дьявол, а в некоторых - только глисты.
Вчера снеговик Н. покончил жизнь самоубийством прыгнув на теплотрассу. Психологи считают, что виноваты комплексы, мучавшие снеговика в связи с маленькой морковкой.