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Вечерняя порция шуток: смешные анекдоты на 10 апреля

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Вечерняя порция шуток: смешные анекдоты на 10 апреля
16:50 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов.

  • 1

    Тренер спортивной школы по математике, удачно выйдя на болевой прием, доказал ученику, что синус поделить на косинус - это тангенс. А не бред.

  • 2

    Социологи установили, что, подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, двое из троих мужчин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу еще один шанс.

  • 3

    В купе поезда бабуся говорит братку:

    - Молодой человек, вы не могли бы освободить для меня нижнюю полку?

    - Могу, мамаша! Тебе в каком купе?

    В некоторых людях живет Бог, в некоторых - дьявол, а в некоторых - только глисты.

  • 4

    Вчера снеговик Н. покончил жизнь самоубийством прыгнув на теплотрассу. Психологи считают, что виноваты комплексы, мучавшие снеговика в связи с маленькой морковкой.

Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 10 апреля 

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