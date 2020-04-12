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Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты на день 12 апреля

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Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты на день 12 апреля
10:58 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых Вы будете улыбаться весь день.

  • 1

    Однажды известный, но еще маленький космонавт Гречко пришел к гадалке:

    - Скажите, а когда я вырасту, я кем буду?

    - Ты станешь знаменитым, твоим именем назовут кашу.

  • 2

    - Мама, а правда, что после пятого класса меня ждет разочарование, бутылка и бесцельно прожитая жизнь?

    - Ты что - опять с отцом разговаривал?

  • 3

    Большая грудь у женщины - это, конечно, очень хорошо. Вот только один недостаток: когда везешь такую женщину на машине на переднем сиденье, не видно правого зеркала заднего вида.

    В участок приволокли пьяного. Тот возмущается:

    - Я требую, чтобы мне сказали, почему вы доставили меня сюда?

    - Вы доставлены сюда как участник пьяного дебоша, - отвечает сержант.

    - Ну-у-у, так это меняет дело! - восклицает пьяный, потирая руки. - Когда начинаем?

  • 4

    - Эй, вы трое, прекратите передавать друг другу записки! Это же экзамен!

    - Профессор, это не записки, это мы в преферанс играем.

    - Ну, тогда извините.

Просыпайтесь с улыбкой: забавные анекдоты на утро 12 апреля

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