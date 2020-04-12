Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты на день 12 апреля

1 Однажды известный, но еще маленький космонавт Гречко пришел к гадалке: - Скажите, а когда я вырасту, я кем буду? - Ты станешь знаменитым, твоим именем назовут кашу.

2 - Мама, а правда, что после пятого класса меня ждет разочарование, бутылка и бесцельно прожитая жизнь? - Ты что - опять с отцом разговаривал?

3 Большая грудь у женщины - это, конечно, очень хорошо. Вот только один недостаток: когда везешь такую женщину на машине на переднем сиденье, не видно правого зеркала заднего вида. В участок приволокли пьяного. Тот возмущается: - Я требую, чтобы мне сказали, почему вы доставили меня сюда? - Вы доставлены сюда как участник пьяного дебоша, - отвечает сержант. - Ну-у-у, так это меняет дело! - восклицает пьяный, потирая руки. - Когда начинаем?