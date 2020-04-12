Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты на день 12 апреля

Однажды известный, но еще маленький космонавт Гречко пришел к гадалке:
- Скажите, а когда я вырасту, я кем буду?
- Ты станешь знаменитым, твоим именем назовут кашу.
- Мама, а правда, что после пятого класса меня ждет разочарование, бутылка и бесцельно прожитая жизнь?
- Ты что - опять с отцом разговаривал?
Большая грудь у женщины - это, конечно, очень хорошо. Вот только один недостаток: когда везешь такую женщину на машине на переднем сиденье, не видно правого зеркала заднего вида.
В участок приволокли пьяного. Тот возмущается:
- Я требую, чтобы мне сказали, почему вы доставили меня сюда?
- Вы доставлены сюда как участник пьяного дебоша, - отвечает сержант.
- Ну-у-у, так это меняет дело! - восклицает пьяный, потирая руки. - Когда начинаем?
- Эй, вы трое, прекратите передавать друг другу записки! Это же экзамен!
- Профессор, это не записки, это мы в преферанс играем.
- Ну, тогда извините.