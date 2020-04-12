Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 12 апреля

Производителям зонтов надо молиться на дождливое лето.
Производителям сандалий надо молиться на сухое лето.
Производителям пива надо молиться на жаркое лето.
А производителям водки некогда молиться, им надо производить!
- Дорогая, мы выходим через три часа!
- Но, я только что вымыла волосы - они не высохнут...
- У нас есть фен! В крайнем случае утюг!! В самом крайнем - ножницы!!!
Если тебя посылают на три, четыре, пять или шесть букв, то больше всего не хочется идти на шесть, то есть на работу.
Профессор: Вы боитесь моих вопросов?
Студент: Нет, я боюсь своих ответов.
- Я слышала, что ты второй раз вышла замуж.
- Так и есть. Но меня волнует, что он гораздо моложе меня.
- Не переживай. Под влиянием твоего характера он быстро постареет.