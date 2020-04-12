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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 12 апреля

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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 12 апреля
16:53 Сегодня Телеграф

Позитивные вечерние анекдоты только для наших читателей.

  • 1

    Производителям зонтов надо молиться на дождливое лето.

    Производителям сандалий надо молиться на сухое лето.

    Производителям пива надо молиться на жаркое лето.

    А производителям водки некогда молиться, им надо производить!

  • 2

    - Дорогая, мы выходим через три часа!

    - Но, я только что вымыла волосы - они не высохнут...

    - У нас есть фен! В крайнем случае утюг!! В самом крайнем - ножницы!!!

  • 3

    Если тебя посылают на три, четыре, пять или шесть букв, то больше всего не хочется идти на шесть, то есть на работу.

    Профессор: Вы боитесь моих вопросов?

    Студент: Нет, я боюсь своих ответов.

  • 4

    - Я слышала, что ты второй раз вышла замуж.

    - Так и есть. Но меня волнует, что он гораздо моложе меня.

    - Не переживай. Под влиянием твоего характера он быстро постареет.

Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты на день 12 апреля

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