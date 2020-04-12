Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 12 апреля

1 Производителям зонтов надо молиться на дождливое лето. Производителям сандалий надо молиться на сухое лето. Производителям пива надо молиться на жаркое лето. А производителям водки некогда молиться, им надо производить!

2 - Дорогая, мы выходим через три часа! - Но, я только что вымыла волосы - они не высохнут... - У нас есть фен! В крайнем случае утюг!! В самом крайнем - ножницы!!!

3 Если тебя посылают на три, четыре, пять или шесть букв, то больше всего не хочется идти на шесть, то есть на работу. Профессор: Вы боитесь моих вопросов? Студент: Нет, я боюсь своих ответов.