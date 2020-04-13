Встречаем новую неделю с хорошим настроением: смешные анекдоты на утро 13 апреля

1 Если вас мучает бессонница - выпейте стакан коньяка. Если вы по-прежнему не можете заснуть - выпейте второй стакан коньяка. Если и это не помогло - выпейте третий - и тогда вам будет абсолютно все равно спите вы или нет.

2 Таможенник, заглядывая в чемодан пассажиру с прибывшего рейса: - Итак, уважаемый, давайте определимся, где тут ваши вещи, а где - мои.

3 В школе. - Дети, достаньте карандаши и бумагу. Сегодня мы попытаемся нарисовать лошадь, а Ксюшенька Собчак постарается не шевелиться! Две подруги: - Знаешь, что может быть хуже мужа, который не приходит вовремя домой? - Что? - Муж, который приходит не вовремя.