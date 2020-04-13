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Встречаем новую неделю с хорошим настроением: смешные анекдоты на утро 13 апреля

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Встречаем новую неделю с хорошим настроением: смешные анекдоты на утро 13 апреля
04:49 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Если вас мучает бессонница - выпейте стакан коньяка. Если вы по-прежнему не можете заснуть - выпейте второй стакан коньяка. Если и это не помогло - выпейте третий - и тогда вам будет абсолютно все равно спите вы или нет.

  • 2

    Таможенник, заглядывая в чемодан пассажиру с прибывшего рейса:

    - Итак, уважаемый, давайте определимся, где тут ваши вещи, а где - мои.

  • 3

    В школе.

    - Дети, достаньте карандаши и бумагу. Сегодня мы попытаемся нарисовать лошадь, а Ксюшенька Собчак постарается не шевелиться!

    Две подруги:

    - Знаешь, что может быть хуже мужа, который не приходит вовремя домой?

    - Что?

    - Муж, который приходит не вовремя.

  • 4

    Услышав аплодисменты в салоне после посадки авиалайнера, польщённый командир экипажа немедленно поднял самолёт в небо и исполнил на бис петлю Нестерова, бочку и другие фигуры высшего пилотажа.

Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 12 апреля

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