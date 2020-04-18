Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 18 апреля

1 Мама сказала, что если я сделаю себе татуировку, то могу валить из квартиры нафиг. Папа сделал первым!

2 Очень хочется чая с коньяком, но чтоб без чая.

3 - Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой? - Да я давно заметил, все никак повода не найду... - Зачем ты берешь черное платье на море? - Надо всегда все учитывать. Мой муж, например, не умеет плавать.