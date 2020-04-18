Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 18 апреля

Мама сказала, что если я сделаю себе татуировку, то могу валить из квартиры нафиг. Папа сделал первым!
Очень хочется чая с коньяком, но чтоб без чая.
- Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?
- Да я давно заметил, все никак повода не найду...
- Зачем ты берешь черное платье на море?
- Надо всегда все учитывать. Мой муж, например, не умеет плавать.
В клубе парень захотел удивить меня и подошел с вопросом есть ли у меня плоскогубцы. Было весело наблюдать, как изменилось его лицо, когда я достала их из своей сумочки.