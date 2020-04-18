Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 18 апреля

Жена тут ребенка в парикмахерскую сводила. Обрили почти налысо. Я бы в пять лет за это скандал устроил. А он рукой по голове проводит и спрашивает:
- Папа, правда я теперь на киви похож?
Воспитательница детского сада догадалась, что шоколадные конфеты были с коньяком, когда дети стали материться и ругать правительство.
- Дорогой, представляешь, я похудела на 5 кг!
- А ты попробуй встать на весы, после того как сделаешь макияж...
- Откройте клетку, а то у лошади загар неравномерный! - возмутилась блондинка, глядя на зебру.
У меня есть знакомая по фамилии Скорость. Ее родители прикололись и назвали ее Света.