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Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 18 апреля

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Хорошее настроение обеспечено: анекдоты на день 18 апреля
11:03 Сегодня Телеграф

Курьезная подборка прикольных анекдотов для поднятия Вашего настроения.

  • 1

    Жена тут ребенка в парикмахерскую сводила. Обрили почти налысо. Я бы в пять лет за это скандал устроил. А он рукой по голове проводит и спрашивает:

    - Папа, правда я теперь на киви похож?

  • 2

    Воспитательница детского сада догадалась, что шоколадные конфеты были с коньяком, когда дети стали материться и ругать правительство.

  • 3

    - Дорогой, представляешь, я похудела на 5 кг!

    - А ты попробуй встать на весы, после того как сделаешь макияж...

    - Откройте клетку, а то у лошади загар неравномерный! - возмутилась блондинка, глядя на зебру.

  • 4

    У меня есть знакомая по фамилии Скорость. Ее родители прикололись и назвали ее Света.

Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 18 апреля

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