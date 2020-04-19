Радостного вам дня: веселые анекдоты 19 апреля

Когда летом к вам приезжают гости с комплектом зимней одежды, глупо их спрашивать, надолго ли они.

Стесняешься первой подойти к понравившемуся мужчине? Напейся и элегантно подползи!

3

Муж укладывает спать подвыпившую жену...

- Дорогой, а что это над нами летает?

- Спи! Это муха!

- А почему она белая?

Озверевший муж:

- Ночь на дворе!!! Она уже ночнушку надела!!

-Дочка, я иногда так устаю, что мне хочется вместо тебя в садик ходить.

- А тебя мама не возьмут.

-Это еще почему?

- А ты на горшок не поместишься.