Радостного вам дня: веселые анекдоты 19 апреля

Когда летом к вам приезжают гости с комплектом зимней одежды, глупо их спрашивать, надолго ли они.
Стесняешься первой подойти к понравившемуся мужчине? Напейся и элегантно подползи!
Муж укладывает спать подвыпившую жену...
- Дорогой, а что это над нами летает?
- Спи! Это муха!
- А почему она белая?
Озверевший муж:
- Ночь на дворе!!! Она уже ночнушку надела!!
-Дочка, я иногда так устаю, что мне хочется вместо тебя в садик ходить.
- А тебя мама не возьмут.
-Это еще почему?
- А ты на горшок не поместишься.
Сначала пошла мода на телефоны с встроенным телевизором. Потом на телевизоры с интернетом. Теперь у меня два кредита и две ненужные вещи...