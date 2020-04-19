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Радостного вам дня: веселые анекдоты 19 апреля

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Радостного вам дня: веселые анекдоты 19 апреля
10:57 Сегодня Телеграф

Эта подборка не даст вам заскучать в это воскресенье.

  • 1

    Когда летом к вам приезжают гости с комплектом зимней одежды, глупо их спрашивать, надолго ли они.

  • 2

    Стесняешься первой подойти к понравившемуся мужчине? Напейся и элегантно подползи!

  • 3

    Муж укладывает спать подвыпившую жену...

    - Дорогой, а что это над нами летает?

    - Спи! Это муха!

    - А почему она белая?

    Озверевший муж:

    - Ночь на дворе!!! Она уже ночнушку надела!!

    -Дочка, я иногда так устаю, что мне хочется вместо тебя в садик ходить.

    - А тебя мама не возьмут.

    -Это еще почему?

    - А ты на горшок не поместишься.

  • 4

    Сначала пошла мода на телефоны с встроенным телевизором. Потом на телевизоры с интернетом. Теперь у меня два кредита и две ненужные вещи...

Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 19 апреля

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