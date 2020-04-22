Вечер навеселе: смешные анекдоты 22 апреля

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу в день рождения набор рыболовных блесен.
- Ну все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Что не так?
- Он их в руках вертел-вертел и спрашивает: "А что это такое?"
Теща случайно проглотила 50 копеек, вроде мелочь, а как приятно!
Подтяжка лица - это молодость, притянутая за уши.
- Обращаться с девушкой надо аккуратно, как с елочкой.
- Вырубить и привезти домой?
На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали...