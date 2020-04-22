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Вечер навеселе: смешные анекдоты 22 апреля

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Вечер навеселе: смешные анекдоты 22 апреля
18:12 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, которые Вас развеселят.

  • 1

    - Ты чего такая взвинченная? Что случилось?

    - Подарила мужу в день рождения набор рыболовных блесен.

    - Ну все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Что не так?

    - Он их в руках вертел-вертел и спрашивает: "А что это такое?"

  • 2

    Теща случайно проглотила 50 копеек, вроде мелочь, а как приятно!

  • 3

    Подтяжка лица - это молодость, притянутая за уши.

    - Обращаться с девушкой надо аккуратно, как с елочкой.

    - Вырубить и привезти домой?

  • 4

    На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали...

Улыбайтесь целый день: смешные анекдоты на день 22 апреля

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