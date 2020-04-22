Вечер навеселе: смешные анекдоты 22 апреля

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- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?

- Подарила мужу в день рождения набор рыболовных блесен.

- Ну все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Что не так?

- Он их в руках вертел-вертел и спрашивает: "А что это такое?"