Не стесняйтесь смеяться: анекдоты на день 23 апреля

Бабушка говорит внучке:
- Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!
- Да, знаю, но сначала он съел бабушку.
Новогодние корпоративы - это самый сильный аргумент в пользу теории Дарвина.
Что ни говорите, а экономический рост в стране налицо. Вот, например, сейчас автосалоны предлагают такую скидку при покупке нового автомобиля, на которую раньше можно было купить непосредственно автомобиль.
Британские ученые доказали, что женщины, у которых есть лишний вес, живут дольше, чем мужчины, которые им об этом напоминают.
Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться.