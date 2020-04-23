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Не стесняйтесь смеяться: анекдоты на день 23 апреля

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Не стесняйтесь смеяться: анекдоты на день 23 апреля
11:04 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Бабушка говорит внучке:

    - Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!

    - Да, знаю, но сначала он съел бабушку.

  • 2

    Новогодние корпоративы - это самый сильный аргумент в пользу теории Дарвина.

  • 3

    Что ни говорите, а экономический рост в стране налицо. Вот, например, сейчас автосалоны предлагают такую скидку при покупке нового автомобиля, на которую раньше можно было купить непосредственно автомобиль.

    Британские ученые доказали, что женщины, у которых есть лишний вес, живут дольше, чем мужчины, которые им об этом напоминают.

  • 4

    Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться.

Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 23 апреля

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