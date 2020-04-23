Не стесняйтесь смеяться: анекдоты на день 23 апреля

- Да, знаю, но сначала он съел бабушку.

- Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!

3

Что ни говорите, а экономический рост в стране налицо. Вот, например, сейчас автосалоны предлагают такую скидку при покупке нового автомобиля, на которую раньше можно было купить непосредственно автомобиль.

Британские ученые доказали, что женщины, у которых есть лишний вес, живут дольше, чем мужчины, которые им об этом напоминают.