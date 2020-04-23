Шутки, которые сделают ваш вечер: анекдоты на 23 апреля

Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.

Мальчик, который любил спать с родителями, так и остался единственным ребенком в семье.

3

- Вчера в нашу квартиру забрался вор.

- И что? Взял что-то?

- Да где там! Лежит в больнице. Жена думала, что это я вернулся так поздно.

Иду я как-то утром на работу, спокойно иду, не опаздываю... И тут понимаю, что вокруг одеяло, подушка, я в кровати!