Шутки, которые сделают ваш вечер: анекдоты на 23 апреля

Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.
Мальчик, который любил спать с родителями, так и остался единственным ребенком в семье.
- Вчера в нашу квартиру забрался вор.
- И что? Взял что-то?
- Да где там! Лежит в больнице. Жена думала, что это я вернулся так поздно.
Иду я как-то утром на работу, спокойно иду, не опаздываю... И тут понимаю, что вокруг одеяло, подушка, я в кровати!
- Мужчина, голым в банк нельзя.
- Я только взнос за ипотеку заплатить.