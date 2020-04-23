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Шутки, которые сделают ваш вечер: анекдоты на 23 апреля

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Шутки, которые сделают ваш вечер: анекдоты на 23 апреля
16:57 Сегодня Телеграф

Подборка забавных анекдотов, которая заставит вас смеяться до слез.

  • 1

    Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.

  • 2

    Мальчик, который любил спать с родителями, так и остался единственным ребенком в семье.

  • 3

    - Вчера в нашу квартиру забрался вор.

    - И что? Взял что-то?

    - Да где там! Лежит в больнице. Жена думала, что это я вернулся так поздно.

    Иду я как-то утром на работу, спокойно иду, не опаздываю... И тут понимаю, что вокруг одеяло, подушка, я в кровати!

  • 4

    - Мужчина, голым в банк нельзя.

    - Я только взнос за ипотеку заплатить.

Не стесняйтесь смеяться: анекдоты на день 23 апреля

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