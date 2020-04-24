Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 24 апреля

1 Когда парень хочет расстаться с девушкой, он тупо перестает ей звонить. Что за детский сад? Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!

2 - Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто. - Извините, но, к сожалению, вашего пальто тоже нет....

3 Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяцев 8-9. Милостыню просит. Жалко ее стало, уже года два стоит, никак родить не может... - А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить! - И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!