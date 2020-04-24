Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 24 апреля

Когда парень хочет расстаться с девушкой, он тупо перестает ей звонить. Что за детский сад? Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!
- Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.
- Извините, но, к сожалению, вашего пальто тоже нет....
Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяцев 8-9. Милостыню просит.
Жалко ее стало, уже года два стоит, никак родить не может...
- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!
- Официант, я в вашем супе выловил таракана.
- Ничего страшного. Вам еще очень повезло. Видите посетителя у окна?
- Вижу, ну, и что?
- Так он не выловил…