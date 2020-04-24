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Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 24 апреля

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Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 24 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты на утро для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    Когда парень хочет расстаться с девушкой, он тупо перестает ей звонить. Что за детский сад? Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!

  • 2

    - Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.

    - Извините, но, к сожалению, вашего пальто тоже нет....

  • 3

    Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяцев 8-9. Милостыню просит.

    Жалко ее стало, уже года два стоит, никак родить не может...

    - А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!

    - И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!

  • 4

    - Официант, я в вашем супе выловил таракана.

    - Ничего страшного. Вам еще очень повезло. Видите посетителя у окна?

    - Вижу, ну, и что?

    - Так он не выловил…

Шутки, которые сделают ваш вечер: анекдоты на 23 апреля

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