Веселое настроение не покинет вас: анекдоты на день 24 апреля

1 У меня подруга - проводница... Это ужас! Приходится всю ночь кровать раскачивать. Только прекращаешь - она встает и туалет на ключ запирает…

2 Записка: "Дорогой, повесь, пожалуйста, картину! Картина в углу. Молоток, гвозди в левом отделении шкафа. Лейкопластырь, йод и бинт - в нижнем ящике комода".

3 Умылся утром, глянул в зеркало и машинально вытер лицо полотенцем для попы. В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.