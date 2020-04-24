Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля

Веселое настроение не покинет вас: анекдоты на день 24 апреля

Смотрите фото (5)
Веселое настроение не покинет вас: анекдоты на день 24 апреля
10:56 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    У меня подруга - проводница... Это ужас! Приходится всю ночь кровать раскачивать. Только прекращаешь - она встает и туалет на ключ запирает…

  • 2

    Записка: "Дорогой, повесь, пожалуйста, картину! Картина в углу. Молоток, гвозди в левом отделении шкафа. Лейкопластырь, йод и бинт - в нижнем ящике комода".

  • 3

    Умылся утром, глянул в зеркало и машинально вытер лицо полотенцем для попы.

    В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.

  • 4

    - Мама, я хочу выйти замуж за Игоря. Он меня любит! Он не пьет, не курит, с друзьями не пропадает!

    - Ох, не знаю, сынок... Не знаю…

Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 24 апреля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, 24 апреля, Анекдоты на 24 апреля, Хохот, Смешные шутки, анекдоты 24 апреля, Анекдоты на день 24 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
05 Корниенко о назначении Саакашвили на пост вице-премьера: На завтра этого вопроса в повестке дня нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
Минздрав хочет проводить обсервацию для призывников
Минздрав хочет проводить обсервацию для призывников
Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля
Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь