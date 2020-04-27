Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 27 апреля

Это глупости взбредают в голову сами, до умных мыслей приходится доходить своим умом.
Любочка увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом... Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.
- Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?
- Нет, конечно, нельзя.
- Короче, уроки я не сделала.
Экзорцист: - Добрый день. Я здесь для того, чтобы изгнать демона, который вселился в вас.
Я: - Я вас не вызывал
Демон: - Я вызывал.
Мама сказала, что если я сделаю себе татуировку, то могу валить из квартиры нафиг. Папа сделал первым!