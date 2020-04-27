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Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 27 апреля

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Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 27 апреля
10:57 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Это глупости взбредают в голову сами, до умных мыслей приходится доходить своим умом.

  • 2

    Любочка увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом... Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.

  • 3

    - Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?

    - Нет, конечно, нельзя.

    - Короче, уроки я не сделала.

    Экзорцист: - Добрый день. Я здесь для того, чтобы изгнать демона, который вселился в вас.

    Я: - Я вас не вызывал

    Демон: - Я вызывал.

  • 4

    Мама сказала, что если я сделаю себе татуировку, то могу валить из квартиры нафиг. Папа сделал первым!

Встречаем новую неделю с хорошим настроением: анекдоты на утро 27 апреля

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