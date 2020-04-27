Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 27 апреля

Это глупости взбредают в голову сами, до умных мыслей приходится доходить своим умом.

Любочка увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом... Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.

3

- Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?

- Нет, конечно, нельзя.

- Короче, уроки я не сделала.

Экзорцист: - Добрый день. Я здесь для того, чтобы изгнать демона, который вселился в вас.

Я: - Я вас не вызывал

Демон: - Я вызывал.