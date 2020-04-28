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Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 28 апреля

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Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 28 апреля
17:09 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер.

  • 1

    Кто бы объяснил мужчинам, вечно одетым в камуфляж, что в городе их все равно видно?

  • 2

    В группе "ВИА Гра" менялся состав, когда у предыдущего обвисал талант.

  • 3

    - Холодно как-то, прям замерзла вся.

    - Включи обогреватель.

    - Вообще-то это был тонкий намек…

    - Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.

    Гражданский брак - это когда женщина считает себя замужней, а мужчина считает себя неженатым.

  • 4

    Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

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