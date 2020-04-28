Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 28 апреля

Кто бы объяснил мужчинам, вечно одетым в камуфляж, что в городе их все равно видно?

В группе "ВИА Гра" менялся состав, когда у предыдущего обвисал талант.

3

- Холодно как-то, прям замерзла вся.

- Включи обогреватель.

- Вообще-то это был тонкий намек…

- Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.

Гражданский брак - это когда женщина считает себя замужней, а мужчина считает себя неженатым.