Держись на волне позитива: анекдоты на день 30 апреля

1 Женщины должны выходить замуж за археологов. - Почему? - С каждым годом мужья будут их любить все сильнее.

2 Помню, заправил я как-то в детстве фломастеры мамиными французскими духами. Потом неделю стоя рисовал...

3 Решил показать себя с лучшей стороны: лег и заснул зубами к стенке. Посадил желудь, выросла липа. Посадил орех, опять выросла липа. Посадил семечку, и снова липа. Почва у нас такая. Вот, то же самое и со всеми национальными программами.