Держись на волне позитива: анекдоты на день 30 апреля

Женщины должны выходить замуж за археологов.
- Почему?
- С каждым годом мужья будут их любить все сильнее.
Помню, заправил я как-то в детстве фломастеры мамиными французскими духами. Потом неделю стоя рисовал...
Решил показать себя с лучшей стороны: лег и заснул зубами к стенке.
Посадил желудь, выросла липа. Посадил орех, опять выросла липа. Посадил семечку, и снова липа. Почва у нас такая. Вот, то же самое и со всеми национальными программами.
Любовь - это не когда тебе приносят огромный букет прекрасных роз, и ты его целый день нюхаешь, а когда тебе целый день рассказывают про высокооктановый бензин, и ты это слушаешь.