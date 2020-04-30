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Держись на волне позитива: анекдоты на день 30 апреля

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Держись на волне позитива: анекдоты на день 30 апреля
11:02 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты, которые сделают ваш день немного веселее.

  • 1

    Женщины должны выходить замуж за археологов.

    - Почему?

    - С каждым годом мужья будут их любить все сильнее.

  • 2

    Помню, заправил я как-то в детстве фломастеры мамиными французскими духами. Потом неделю стоя рисовал...

  • 3

    Решил показать себя с лучшей стороны: лег и заснул зубами к стенке.

    Посадил желудь, выросла липа. Посадил орех, опять выросла липа. Посадил семечку, и снова липа. Почва у нас такая. Вот, то же самое и со всеми национальными программами.

  • 4

    Любовь - это не когда тебе приносят огромный букет прекрасных роз, и ты его целый день нюхаешь, а когда тебе целый день рассказывают про высокооктановый бензин, и ты это слушаешь.

Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 30 апреля

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