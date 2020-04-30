Позитивное настроение гарантировано: вечерние анекдоты 30 апреля

- Милый, ты знаешь, я немного комплексую из-за того, что у меня маленькая грудь...
- А мне кажется, что ты создаешь проблемы на ровном месте.
- Клоун!
Раньше ванну набирал по отметке, и вода, когда садился, не переливалась, а сейчас наливаю всего полванны, вода - через край. Кажется, плотность воды изменилась.
Понедельник - это яйцо, из которого со временем вылупится суббота. Только его еще высидеть нужно.
Взрослая жизнь - это когда никто больше не говорит, что ты очень умный для своего возраста.
На моей свадьбе вместо - "Горько", папа кричал - "Ну слава богу", а мама - "Ну наконец-то".