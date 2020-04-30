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Позитивное настроение гарантировано: вечерние анекдоты 30 апреля

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Позитивное настроение гарантировано: вечерние анекдоты 30 апреля
17:01 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам порцию отборного юмора для идеального вечера.

  • 1

    - Милый, ты знаешь, я немного комплексую из-за того, что у меня маленькая грудь...

    - А мне кажется, что ты создаешь проблемы на ровном месте.

    - Клоун!

  • 2

    Раньше ванну набирал по отметке, и вода, когда садился, не переливалась, а сейчас наливаю всего полванны, вода - через край. Кажется, плотность воды изменилась.

  • 3

    Понедельник - это яйцо, из которого со временем вылупится суббота. Только его еще высидеть нужно.

    Взрослая жизнь - это когда никто больше не говорит, что ты очень умный для своего возраста.

  • 4

    На моей свадьбе вместо - "Горько", папа кричал - "Ну слава богу", а мама - "Ну наконец-то".

Держись на волне позитива: анекдоты на день 30 апреля

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