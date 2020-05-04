Улыбка до ушей: анекдоты на день 4 мая

Экономить умеют все. Просто у некоторых эта способность проявляется только тогда, когда остаются последние полметра туалетной бумаги.

3

Что такое счастливое детство? Сухой памперс, крепкое здоровье, что-нибудь веселое по телику и рядом человек, которые любит тебя больше всего на свете. Что такое счастливая старость? Да, собственно, то же самое.

Людям со склочным характером просьба не забывать, что Везувий долго молчал, но потом Помпеи не стало.