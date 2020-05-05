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Только позитив и отличное настроение: анекдоты на день 5 мая

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Только позитив и отличное настроение: анекдоты на день 5 мая
10:56 Сегодня Телеграф

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  • 1

    Для готовки всегда выбирайте соусы, в рецепте которых написано "добавить немного вина". Тогда 50 мл вина пойдет в соус, а 700 мл в вас, пока вы его готовите.

  • 2

    Люся поменяла все номера телефонов... Продала квартиру... Сменила адрес... Сделала все, чтобы он не смог больше ее найти. А он и не собирался ее искать!

  • 3

    Вычитал, почему так хорошо спится в дождь. В дождь не охотятся крупные хищники, и наши далекие предки поэтому чувствовали себя в безопасности. А не вся эта романтика звуков и настроений.

    Помню, в детстве я много рисовал заправленными спиртом фломастерами. Наутро болела голова. Приходилось еще чуть-чуть порисовать.

  • 4

    Власть борется только с той преступностью, которая не хочет выходить из тени и делиться.

Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 5 мая

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