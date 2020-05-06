Не переставайте радоваться жизни: анекдоты на день 6 мая

Глупо не продавать алкоголь в День защиты детей. Потому что если бы не он, многих детей вообще бы не было.

3

- В споре рождается истина.

- Не знаю, не знаю, у меня в споре родился фингал под глазом, выбитый зуб и сломанные два ребра!

Женщина сдает на права. Ведет машину и одновременно разговаривает с автоинспектором:

- Посмотрите на этого кретина впереди: совершенно не умеет держать дистанцию, едет прямо перед нами!