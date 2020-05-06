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Не переставайте радоваться жизни: анекдоты на день 6 мая

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Не переставайте радоваться жизни: анекдоты на день 6 мая
11:01 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Глупо не продавать алкоголь в День защиты детей. Потому что если бы не он, многих детей вообще бы не было.

  • 2

    Переход эфирного телевидения на цифровое заикание успешно состоялся.

  • 3

    - В споре рождается истина.

    - Не знаю, не знаю, у меня в споре родился фингал под глазом, выбитый зуб и сломанные два ребра!

    Женщина сдает на права. Ведет машину и одновременно разговаривает с автоинспектором:

    - Посмотрите на этого кретина впереди: совершенно не умеет держать дистанцию, едет прямо перед нами!

  • 4

    Пин-код моей карты - последние 4 цифры числа пи.

Зарядись хорошим настроением: утренние анекдоты 6 мая

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