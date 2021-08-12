Самые смешные анекдоты о молодежи, которые поднимут настроение в этот день

Да сейчас вообще хрен поймешь эту молодежь! Вчера вот к одной барышне в ночном клубе подсел за столик. Минут 20 нормально все шло, а потом она сказала, что вообще-то она парень.

Пенсионер возмущается в троллейбусе:

- Когда же, наконец, начнут нормально воспитывать нашу молодежь? Никакого воспитания, никакого уважения к людям преклонного возраста!

Кондуктор:

- Мужчина, а чего это вы возмущаетесь? Ведь еще минуту назад, мальчик вам место свое уступил!

- Да, но моя жена до сих пор еще стоит!

Интересно, что раньше бабки у подъезда сидели и обсуждали молодежь и подростков, а теперь молодежь и подростки сидят в интернетах и обсуждают бабок.

Вот молодёжь говорит, что книги сейчас вообще нафиг не нужны - всё, мол, есть в интернете... А чем, спрашивается, столик шатающийся подпереть?! Гуглом?!

- Ох, уж эта нынешняя молодёжь! - вздыхает пожилая женщина. - Такая распущенная, такая распущенная! Совсем не та, что в наше время.

- Да, да, - подтверждает её ровесница. - Даже сравнить нельзя. Ах, если бы я сейчас была молодая!