Порция "негрустина": новая подборка анекдотов, которая поднимет настроение

Идет веселый мужик по улице, встречает приятеля:
- Ты чего такой радостный?
- Тещу на вокзале провожал...
- А че лицо грязное?
- Так поезд целовал!
- Эй, Мачо, просыпайся!
- Ну, Светуль, дай хоть в выходной выспаться...
- Светуля видимо, в магазин ушла, А я - ее муж!
У одной моей знакомой дочка 10 лет, перед полетом в Турцию спросила:
- А самолет может упасть?
- Да, дочка, случается, но редко.
- Хорошо бы он упал, когда мы обратно полетим...
- Почему?!
- Ну мы будем хотя бы отдохнувшие!
По пути на вторую работу я пришел к выводу: единственное, что я могу сделать для улучшения своего благосостояния, это не свистеть.
- Вот я лежу и думаю, что сегодня мне надо помыть полы, постирать и погладить белье, полить цветочки. Вот я лежу и думаю, что я очень хозяйственная женщина!