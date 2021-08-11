Порция "негрустина": новая подборка анекдотов, которая поднимет настроение

Идет веселый мужик по улице, встречает приятеля:

- Ты чего такой радостный?

- Тещу на вокзале провожал...

- А че лицо грязное?

- Так поезд целовал!

- Эй, Мачо, просыпайся!

- Ну, Светуль, дай хоть в выходной выспаться...

- Светуля видимо, в магазин ушла, А я - ее муж!

У одной моей знакомой дочка 10 лет, перед полетом в Турцию спросила:

- А самолет может упасть?

- Да, дочка, случается, но редко.

- Хорошо бы он упал, когда мы обратно полетим...

- Почему?!

- Ну мы будем хотя бы отдохнувшие!

По пути на вторую работу я пришел к выводу: единственное, что я могу сделать для улучшения своего благосостояния, это не свистеть.

- Вот я лежу и думаю, что сегодня мне надо помыть полы, постирать и погладить белье, полить цветочки. Вот я лежу и думаю, что я очень хозяйственная женщина!