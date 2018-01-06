Автомобили Nissan смогут читать мысли людей (Видео)

Специалисты Nissan занялись разработкой нейроинтерфейса для водителя, который позволит автомобилю быстрее и комфортнее реагировать на изменение обстановки как при ручном управлении, так и в беспилотном режиме. Подробнее о разработке представители Nissan расскажут на выставке CES 2018.

В последнее время нейроинтерфейсы привлекают внимание инженеров в самых разных сферах. Нейроинтерфейс помогает управлять экзоскелетом, восстановиться после инсульта, и даже улучшает обучение пилотов. Также ведутся разработки по прямому подключению мозга к компьютеру для эффективной передачи данных.

Теперь инженеры Nissan показали, что нейроинтерфейс можно использовать и в автомобилях. В проекте B2V (brain-to-vehicle, "мозг-к-машине") разработчики с помощью ЭЭГ-гарнитуры и специализированных алгоритмов следят за активностью моторной коры. Система может за 300 миллисекунд распознать намерение водителя совершить какое-либо действие — например, ускориться, повернуть или затормозить.

Полученные данные могут использоваться для электронных помощников при ручном управлении автомобилем — это поможет сэкономить от 0,2 до 0,5 секунды при реакции водителя на изменение дорожной обстановки. Также подобная гарнитура может быть использована в беспилотном автомобиле — в этом случае машина сможет корректировать движение именно таким образом, каким хотелось бы ехать самому человеку.

Систему в работе Nissan представит на выставке электроники CES 2018. Нейроинтерфейс будет подключен к стенду с автосимулятором, на котором можно будет протестировать эффективность B2V.

Это не первое необычное решение Nissan в разработке беспилотных автомобилей. На CES 2017 японский автопроизводитель предложил использовать людей-консультантов, которые будут удаленно помогать беспилотным автомобилям, в буквальном смысле рисуя траекторию движения для машины, попавшей в непонятную ей ситуацию.