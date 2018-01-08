Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)

"Варта-Новатор" является новинкой отечественного производителя "Украинская бронетехника". В отличие от старшего брата "Варта", построенного на агрегатах грузовика МАЗ (4х4), в основе меньшего по размерам "Варта Новатор" лежит шасси американского пикапа Ford F-550.

Бронеавтомобиль длиной 5,8 метров комплектуется двухрядной 5-местной кабиной и может перевозить до одной тонны груза. При этом он может буксировать прицеп полной массой до 8 тонн.

В движение "Варта-Новатор" приводит турбодизельный двигатель рабочим объемом 6,7 л и мощностью 300 л.с.

Коробка передач – 6-ступенчатая, автоматическая. Максимальная скорость достигает 120 км/ч.

Без дозаправки автомобиль может преодолевать до 700 километров.