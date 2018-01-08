Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
В конце 2017 года в Нацгвардии прошли испытания нового украинского бронеавтомобиля "Варта Новатор", появилось видео с тест-драйва.
"Варта-Новатор" является новинкой отечественного производителя "Украинская бронетехника". В отличие от старшего брата "Варта", построенного на агрегатах грузовика МАЗ (4х4), в основе меньшего по размерам "Варта Новатор" лежит шасси американского пикапа Ford F-550.
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Бронеавтомобиль длиной 5,8 метров комплектуется двухрядной 5-местной кабиной и может перевозить до одной тонны груза. При этом он может буксировать прицеп полной массой до 8 тонн.
В движение "Варта-Новатор" приводит турбодизельный двигатель рабочим объемом 6,7 л и мощностью 300 л.с.
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Коробка передач – 6-ступенчатая, автоматическая. Максимальная скорость достигает 120 км/ч.
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Без дозаправки автомобиль может преодолевать до 700 километров.