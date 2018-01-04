Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)

Если первоначально военные использовали БПЛА почти исключительно для разведки, то в последние годы локальные конфликты практически невозможно представить без многоцелевых беспилотников, способных, в частности, наносить удары по наземным целям.

Причем эксплуатация таких аппаратов нередко обходится дешевле применения пилотируемых боевых самолетов или вертолетов.

Ряд экспертов идут дальше, утверждая, что современные многоцелевые БПЛА являются прообразом боевых машин будущего, которые сменят пилотируемые летательные аппараты. При этом созданные ранее многоцелевые беспилотники тоже устаревают, уступая дорогу другим, более совершенным БПЛА.

Как сейчас сообщает издание Air Force Times, к лету 2018 года США выведут из эксплуатации знаменитый MQ-1 Predator, ставший в определенной степени символом американского научно-технического прогресса.

Его место в составе ВВС США займет более новый и более технологически продвинутый летательный аппарат MQ-9 Reaper. На данный момент у американских военных уже есть большой опыт использования последних. Отметим, что Reaper совершил первый полет в 2001 году, а эксплуатировать его начали в 2007-м.

MQ-9 Reaper создан на базе MQ-1. Он имеет один турбовинтовой двигатель, который позволяет аппарату развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок MQ-9 достигает 13 тыс. м. БПЛА может находиться в воздухе 24 часа.

Что касается непосредственно MQ-1 Predator, то его история де-факто началась еще в 90-е. В 2001 году ВВС США впервые выполнили испытательные запуски управляемых ракет AGM-114 Hellfire с борта Predator-а. Наведение на цель производят, используя штатный лазерный целеуказатель. Всего на внешних держателях MQ-1 Predator может нести до двух ракет Hellfire.

Кроме них возможно применение ракет класса «воздух-поверхность» AGM-176 Griffin и ракет класса «воздух-воздух» AIM-92 Stinger. Для сравнения, MQ-9 Reaper может нести до четырех ракет Hellfire.

Ранее, напомним, авиационный мир всколыхнула презентация корпорацией Boeing новейшего беспилотного летательного аппарата MQ-25 Stingray.

Речь идет о палубном дозаправщике, который сможет существенно расширить возможности боевых самолетов ВМС США. Созданием аппарата занимается отделение Boeing Phantom Works, ответственное за разработку таких летательных аппаратов, как YF-23 и X-32.

Чтобы получить контракты от ВМС США, корпорации Boeing придется обойти конкурентов, которые также работают в этом направлении.