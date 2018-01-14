Автомобиль из фильма "Форсаж" продают на eBay

Как известно автомобиль использовали для съемок известного блокбастера "Форсаж 4". Автомобиль можно было увидеть в сцене с ограблением бензовоза, в первые 15 минут фильма.

На раритетный пикап установлена цена – 32,5 тыс. долларов. Модель является эксклюзивом, так как доработки, которые снимались в киноленте, остались. На авто установлен крупный хромированный выхлоп и баки. В транспортном средстве используется автоматическая 3-дипазонная трансмиссия, в отличие от фильма, где показали "механику". Пикап ездит благодаря 8,2-литровому 8-цилиндрованому силовому агрегату.