Дизайном и проектированием автомобилей занимаются не только профессионалы.

Дизайном и проектированием автомобилей занимаются не только профессионалы. Творческие люди и большие любители всего необычного и оригинального создают эксклюзивные автомобили и устраивают небывалые автопробеги. Фотографии участников подобных мероприятий после разлетаются по Интернету, удивляя и восхищая миллионы любителей всего яркого и неожиданного. Например, один автовладелец обычной Honda Civic покрыл свою машину сотнями накопившихся у него ненужных дискет. А другой разместил на капоте своего автомобиля целый игрушечный зоопарк.