Корейская компания SsangYong Motor Company привезла на Женевский автосалон-2018 года новый пикап SsangYong Musso.

Корейский производитель SsangYong Motor Company привёз на Женевский автосалон 2018 года новый пикап SsangYong Musso, который будет предложен европейским клиентам. Напомним, что новый пикап SsangYong Musso 2018 модельного года был официально рассекречен ещё до старта Женевского автосалона. Мало того, эта модель уже доступна на «домашнем» рынке, где предлагается под названием SsangYong Rexton Sports.