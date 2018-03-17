В Украине стартовало производство полноприводного многоцелевого пикапа (Видео)

Машина с кузовом типа пикап – с двухрядной 4-дверной кабиной и бортовой грузовой платформой (с тентом) предназначена для Вооруженных Сил Украины. Она уже прошла ведомственные испытания Минобороны и рекомендована для эксплуатации.

«Богдан-2351» построен на шасси полноприводного пикапа Great Wall Winglе 5. Для украинских условий эксплуатации трансмиссия, ходовая часть и рулевое управлеие были усилены.

Под капотом скрывается турбодизельный двигатель GW4D20 мощностью 143 л.с.

Спереди установлена мощная решетка «кенгурятник», а сзади – широкий стальной бампер.

Летом 2017 года корпорация «Богдан» передала в Вооруженные Силы партию санитарных автомобилей «Богдан-2251», также выполненных на шасси Great Wall Winglе 5.

После нескольких месяцев эксплуатации часть машин вышли из строя из-за некачественного топлива и неправильного обслуживания.

Производитель пообещал внести необходимые изменения в машинах и провести соответствующие мастер-классы по обслуживанию.