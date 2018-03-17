Компания Ford раскрыла подробности о новом автомобиле Fiesta ST

"Горячий" хэтчбек Fiesta ST нового поколения был представлен в феврале 2017 года. Новинку разработало подразделение Ford Performance. Хэтчбек третьего поколения получил совершенно новый турбодвигатель EcoBoost 1.5 мощностью 200 л.с. (при 6000 об/мин.). Максимальный крутящий момент - 290 Н·м доступен в диапазоне от 1600 до 4000 об/мин. С места до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6.5 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч.

Кроме того, впервые в истории модели хэтчбек получил систему выбора ездовых режимов Drive Mode, влияющих на отклик на нажатие педали газа, "остроту" руля, работу системы курсовой устойчивости, а также настройки системы Electronic Sound Enhancement (ESE) и активного выпускного клапана. Доступны режимы Normal, Sport и Track.

Для Fiesta ST третьего поколения впервые предлагается новый дифференциал повышенного трения Quaife (опция), который будет работать в паре с системой векторизации крутящего момента Torque Vectoring Control, повышающей устойчивость автомобиля в поворотах, обеспечивающей сцепление с дорожной полосой и плавность движения на влажных поверхностях. Кроме того, специально для Fiesta ST третьего поколения инженеры подразделения Ford Performance разработали новую подвеску, позволившую повысить точность вхождения в повороты, а также реакцию на повороты рулевого колеса. На 10 кг уменьшилась и масса модели. Оснащение усовершенствованной подвески включает двухтрубные амортизаторы Tenneco спереди и однотрубные сзади, оснащенные клапанами RC1. Задняя полунезависимая подвеска с жесткостью на кручение 1400 Н·м/градус - самая жесткая среди всех моделей Ford Performance.

Новый Fiesta ST будет предлагаться в трех- и пятидверных версиях со спортивным кузовом ST и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Опционально доступны диски диаметром 18 дюймов. Также покупателям будут доступны дополнительные варианты комплектации ST-1, ST-2 и ST-3.

Выбрать можно и из нескольких цветов кузова: Frozen White, Magnetic, Moondust, Performance Blue, Race Red, Shadow Black, Silver и Silver Fox. В списке стандартного оснащения спортивные сидения Recaro, обтянутые кожей рычаги ручного тормоза и коробки передач, а также рулевое колесо. В стандартной комплектации доступны: информационно-развлекательная система SYNC 3 с 6.5-дюймовым дисплеем (опционально 8-дюймовым) с поддержкой навигационной системы и голосовым управлением смартфонами, а также аудиосистема B&O PLAY.

В помощь водителю предусмотрены: система удержания в полосе движения Lane Keeping Aid, система предупреждения о выходе за пределы полосы движения Lane Keeping Alert и круиз-контроль с регулированным ограничением скорости. В списке дополнительных опций стеклоочистители с датчиками дождя, автоматические фары, система переключения дальнего света и система распознавания дорожных знаков.

Ожидается, что цена на Fiesta ST будет начинаться от 21 тысячи евро.