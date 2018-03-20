Полицейские по ошибке пустили дорогой суперкар под пресс (Видео)

Курьезный случай произошел в Великобритании. Правоохранители ошибочно уничтожили суперкар Ferrari 458 Italia. Местный бизнесмен, 30-летний Захид Хан, припарковал автомобиль на тротуаре возле зала суда. Полиция заприметив неправильно оставленную машину, выполнила свой долг, эвакуировав ее. Далее полицейские "подумали", что машина в угоне и пустили ее под пресс.