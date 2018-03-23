Suzuki готовит кроссовер нового поколения

Suzuki анонсировали появление нового поколения кроссовера Grand Vitara.

По словам представителя компании, это может произойти не раньше 2020 года.

Разумеется, ни о каких подробностях пока речь идти не может. На данный момент компания рассматривает необходимость такого автомобиля рынках. Отметим, что продажи кроссовера прекратились в 2016 году.

В настоящее время на смену Grand Vitara пришла компактная модель SX4. При этом в следующем году стоит ждать пополнения модельного ряда.