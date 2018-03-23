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Suzuki готовит кроссовер нового поколения
05:51 Сегодня Телеграф
Фото: avtodream.org
Производитель анонсировал новый концептуальный кроссовер, который появится не раньше 2020 года.
Suzuki анонсировали появление нового поколения кроссовера Grand Vitara.
По словам представителя компании, это может произойти не раньше 2020 года.
Разумеется, ни о каких подробностях пока речь идти не может. На данный момент компания рассматривает необходимость такого автомобиля рынках. Отметим, что продажи кроссовера прекратились в 2016 году.
В настоящее время на смену Grand Vitara пришла компактная модель SX4. При этом в следующем году стоит ждать пополнения модельного ряда.
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