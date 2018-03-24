Перед вами самый дорогой в мире внедорожник The Karlmann King китайской компании IAT Automobile Technology.

Перед вами самый дорогой в мире внедорожник The Karlmann King китайской компании IAT Automobile Technology. Автомобиль построен на базе пикапа Ford F-450 Super Duty, получив совершенной новый кузов с большим количеством граней и резких линий, а также роскошный салон с премиальной кожей, золотом и панорамной крышей. Кроме того авто оснастили кучей дополнительных опций, в их числе выдвижной телевизор, игровая приставка PlayStation 4, караоке, мини-холодильник и кофе-машина. Под капотом авто находится 6,8-литровый двигатель V10 мощностью 360 л. с. Производитель заявил о том, что построит всего 10 подобных машин, причем стоимость каждой из них составит 2 миллиона долларов.