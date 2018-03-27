В итоге у машин оказались разбитыми стекла, повреждены детали кузова и лакокрасочное покрытие.

На американский город Калмэн, штат Алабама, обрушился град размером с бейсбольный мяч. В течение 20 минут град повредил 380 новых автомобилей, которые стояли на открытой парковке. В итоге у машин оказались разбитыми стекла, повреждены детали кузова и лакокрасочное покрытие. Компания не может продавать машины до их оценки страховщикам, однако ей уже поступают звонки с предложениями о покупке поврежденных авто по сниженным ценам.