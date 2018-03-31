Затяжная зима текущего года, похоже, окончательно добила многострадальные дороги нашей страны.

Покупка кроссовера сейчас актуальна как никогда ранее и у Skoda по этому поводу появилось весьма интригующее предложное. Компактный SUV от чешской компании SKODA под названием Karoq (Карок) мы испытывали во время квеста в Полтавской области. Машинам пришлось не сладко. Во-первых, азарт соревнований вынуждал ехать быстро, не жалея ни мотора, ни подвески. Во-вторых, желание фотографов и операторов получить зрелищные кадры заставляли их пренебречь осторожностью и даже здравым смыслом. Но спешим заверить, что в результате квеста ни один из Skoda Karoq не пострадал. Целыми остались и журналисты.