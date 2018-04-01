Компания Škoda не успевает обеспечивать спрос на свои автомобили

Как сообщил генеральный директор Škoda Бернхард Майер, рассматривается и другой вариант - перенос производства на другие заводы европейской сети Volkswagen Group. "Если мы хотим продолжать расти, единственный путь - это миграция или автоматизация", - сказал Майер. Эта возможность будет обсуждаться руководством концерна на следующей неделе.

В прошлом году на чешских заводах Škoda было собрано 858 103 автомобилей, что на 12% больше, чем в 2016-м, а мировые продажи марки достигли 1.2 миллиона автомобилей. В 2019 году компания планирует начать производство третьего кроссовера, основанного на концепте Vision X, что потребует увеличения европейских мощностей. По словам Майера, годовой объем производства на головном предприятии Škoda во Млада-Болеславе планируют увеличить на 80 тысяч единиц. Большая часть от этого количества придется на новый компактный кроссовер. Чтобы справиться с такими объемами руководство компании планирует ввести шестидневку, но договориться с профсоюзной организацией по этому вопросу пока не удалось.

Шестидневная рабочая неделя уже введена на заводе компании в Квасинах. Кроме того, в 2015 - 2016 годах количество сотрудников на предприятии увеличилось в два раза и к концу 2017 года достигло 6 907 человек. Но даже несмотря на это, оба завода Škoda работают в три смены.

Для введения шестого рабочего дня в Млада-Болеславе предприятию понадобится еще 3000 - 3500 работников и в компании не скрывают, что совсем не против украинских трудовых мигрантов. Škoda все чаще использует украинских рабочих для заполнения вакансий, считая их отличными специалистами.

"Украинские работники делают замечательную работу. Это не метод демпинга зарплаты", - сказал член совета директоров Škoda по кадровым вопросам Богдан Войнар. "Мы платим значительно больше, чем средняя заработная плата в промышленности в Чешской Республике", - добавил он.