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MW Motors представила электромобиль в стиле спорткара 60-х

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Luka EV
09:40 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: hronika.info

С нуля до 100 километров в час купе разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость – 146 километров в час.

Чешская компания MW Motors представила свою первую модель – электрическое ретрокупе Luka EV. Автомобиль выполнен в стилистике спорткаров 1960 годов (например, светотехника напоминает Aston Martin DB4) и способен проехать на одной зарядке до 300 километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

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В основе Luka EV лежит алюминиевое шасси. Кузов электрокара выполнен из армированного стекловолокном пластика. Длина купе составляет 4050 миллиметров, ширина — 1620 миллиметров, высота — 1220 миллиметров. Масса достигает 815 килограммов.

Luka EV оснащается четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 66 лошадиных сил. Они интегрированы в ступицы колес и питаются от блока никель-кобальт-марганцевых батарей емкостью 21,9 киловатт-часа. На 80 процентов аккумуляторы можно зарядить за 60 минут.

В оснащение «Луки» входит мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кресла с отделкой кожей и некий набор современных технологий, о котором компания расскажет позднее.

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Все по теме:

MW Motors, Ретрокупе, Спорткар, Чехия, Электромобиль.
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