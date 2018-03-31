Tesla отзывает модели Tesla Model S в связи с обнаруженной проблемой

Причиной рассылки стало обнаружение заметного дефекта в устройстве руля, а именно зарегистрированную степень чрезмерной коррозии усилителя руля у данных моделей, вышедших до августа 2016 года.

Таким образом, Tesla официально уведомила своих клиентов с этими моделями о том, что им необходимо как можно быстрее принять все необходимые меры относительно устранения этой проблемы – что по заверениям компании, можно устроить в течение одного часа в ближайшем аккредитованном фирменном ремонтном салоне Tesla по месту жительства владельцев Model S.

При этом сама компания уже успела отозвать свыше 123 тысяч единиц данной модели на рынке для устранения проблемы. Сама компания отмечает, что чрезмерная коррозия усилителя руля не является чем-то экстренным, однако может создать немало неудобств при работе с рулем, в особенности на низких скоростях и при холодном температурном режиме. Дело в том, что зимой, на этот фактор дополнительно действуют массы солей, скапливающийся на дорогах, что также негативно влияет на конечный уровень эксплуатации электромобиля – а значит, на конечном уровне личной безопасности водителя.

Стоит отметить, что не только Tesla оперативно справляется с такими экстренно возникающими проблемами – ранее, в августе 2017 года, компания General Motors точно так же отозвала более 800 тысяч своих грузовиков на предмет устранения потенциальных проблем, связанных с работой того же гидроусилителя руля. Однако в том случае проблема была действительно более опасной и заметной, так как речь шла о вождении загруженных грузовиков, что сам по себе связано с большими рисками, однако проблема должна всегда решаться подобным образом.