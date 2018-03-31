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Tesla отзывает модели Tesla Model S в связи с обнаруженной проблемой

Tesla Model S
17:41 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: из открытых источников

Компания Tesla Motors произвела массовую рассылку предупредительных писем всем владельцам модели электромобиля Tesla Model S, которые приобрели ее ранее августа 2016 года.

Причиной рассылки стало обнаружение заметного дефекта в устройстве руля, а именно зарегистрированную степень чрезмерной коррозии усилителя руля у данных моделей, вышедших до августа 2016 года.

Таким образом, Tesla официально уведомила своих клиентов с этими моделями о том, что им необходимо как можно быстрее принять все необходимые меры относительно устранения этой проблемы – что по заверениям компании, можно устроить в течение одного часа в ближайшем аккредитованном фирменном ремонтном салоне Tesla по месту жительства владельцев Model S.

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При этом сама компания уже успела отозвать свыше 123 тысяч единиц данной модели на рынке для устранения проблемы. Сама компания отмечает, что чрезмерная коррозия усилителя руля не является чем-то экстренным, однако может создать немало неудобств при работе с рулем, в особенности на низких скоростях и при холодном температурном режиме. Дело в том, что зимой, на этот фактор дополнительно действуют массы солей, скапливающийся на дорогах, что также негативно влияет на конечный уровень эксплуатации электромобиля – а значит, на конечном уровне личной безопасности водителя.

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Стоит отметить, что не только Tesla оперативно справляется с такими экстренно возникающими проблемами – ранее, в августе 2017 года, компания General Motors точно так же отозвала более 800 тысяч своих грузовиков на предмет устранения потенциальных проблем, связанных с работой того же гидроусилителя руля. Однако в том случае проблема была действительно более опасной и заметной, так как речь шла о вождении загруженных грузовиков, что сам по себе связано с большими рисками, однако проблема должна всегда решаться подобным образом.

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General Motors, Tesla, Tesla Model S, Tesla Motors, Авто, Электромобиль.
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