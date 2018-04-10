12 мая в Монако RM Sotheby’s в очередной раз попробуют выручить за этот чудо-автомобиль миллион-другой долларов.

Помните этот единственный в своем роде Bugatti Veyron? Он одет в специальную ливрею в тематике «Трансформеров» и совсем скоро отправится на аукцион. Гиперкар оформлен в специальной голубой расцветке с геометрическими рисунками из логотипа «Трансформеров». В кокпите похожего оттенка между сиденьями даже есть эмблема нашумевшего блокбастера, что делает машину заманчивым предложением для фанатов не только фильма, но и всех сопутствующих продуктов, выпущенных в огромных количествах на протяжении последних лет.