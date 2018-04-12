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Компания Toyota создала новую линейку спортивных авто
20:06 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Компания Toyota пока не разглашала подробности линейки.
В нее войдут несколько представителей с разным уровнем комплектации. Все автомобили будут сопровождаться индексом «GR». Презентация первого из них состоялась еще в конце минувшего года. На данный момент известно, что линейка будет иметь пока три уровня.
Вершину будет замыкать представитель с обозначением GRMN.
Под ним позиционируется обновленный Yaris. В будущем не исключено, что модельный ряд будет расширяться. Вероятнее всего, его пополнит Corolla Hatchback вместе с близнецом от Auris. Однако все находится пока на стадии планирования.
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