Компания Toyota создала новую линейку спортивных авто

В нее войдут несколько представителей с разным уровнем комплектации. Все автомобили будут сопровождаться индексом «GR». Презентация первого из них состоялась еще в конце минувшего года. На данный момент известно, что линейка будет иметь пока три уровня.

Вершину будет замыкать представитель с обозначением GRMN.

Под ним позиционируется обновленный Yaris. В будущем не исключено, что модельный ряд будет расширяться. Вероятнее всего, его пополнит Corolla Hatchback вместе с близнецом от Auris. Однако все находится пока на стадии планирования.