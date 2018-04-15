Внедорожник Mercedes GLS впервые показали на видео

Выход флагманского внедорожника немецкого бренда ожидается в 2019 году. Предполагается, что Mercedes-Benz GLS второго поколения будет несколько длиннее предшественника. Судя по свежему видео с тестовым прототипом, который удалось словить по дороге на Нюрбургринг и в процессе заездов на треке, кроссовер еще не готов к премьере в ближайшем будущем. Полностью новый полноразмерный внедорожник будет представлен, вероятно, уже в следующем году.

Техническая информация о будущей новинке пока полностью отсутствует, можно лишь смело утверждать, что, сменив поколение, GLS перейдет на новую платформу и сбросит "лишний" вес, а также увеличится в размерах и получит более просторный салон.

Без сомнения, будет и «заряженный» вариант GLS 63 с радиаторной решеткой Panamericana и, скорее всего, новым двигателем. Если у текущего GLS AMG под капотом располагается V-образная "восьмерка" M157 объемом 5,5 литра мощностью 557 л.с., то новый, предположительно, получит четырехлитровую "битурбовосьмерку" M178.