BMW выпустит модернизированную версию популярного купе M2

Несмотря на то, что M2 в прошлом году уже подвергался обновлению, немецкий автопроизводитель БМВ намерен заменить базовую M2 на 2-дверную M2 Competition.

Просто модернизировать транспортное средство в концепцию Competition у машиностроителя не получится, так как были запланированы довольно кардинальные изменения.

У нового автомобиля будет не только оригинальный стиль, но и мощный двигатель, а также дополнительные функции. BMW M2 Competition получит переработанную радиаторную решетку, измененный передний автомобильный бампер, новые боковые зеркала и диски колес на 19 дюймов.

Был частично видоизменен интерьер. Транспортное средство теперь оснащен спортивными сидениями, накладками с именем модели, а кнопка запуска силового агрегата стала красного цвета.

В подкапотном пространстве авто разместят бензиновый 3-литровый силовой агрегат мощностью 410 «коней». В качестве коробки передач предложат «механику» или 7-диапазонный «робот». До 1-й сотни км в час машина разгоняется за 4,2-4,4 секунды.