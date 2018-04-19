Занижать автомобили массово начали в США во времена сухого закона, когда бутлегерам требовались надежные и мощные авто для перевозки нелегального алкоголя.

Занижать автомобили массово начали в США во времена сухого закона, когда бутлегерам требовались надёжные и мощные авто для перевозки нелегального алкоголя. Сегодня же лоурайдеры превратились из «пародии на богатство» в дорогое хобби, в котором каждая кузовная деталь доведена до идеального состояния, покрыта хромом, позолотой, либо выкрашена уникальным образом, а интерьер отделан эксклюзивными материалами и снабжён добротной «начинкой». На снимке Chevrolet 3100, переделанный в лоурайдер.