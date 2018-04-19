Седаны Jaguar XE и XF с 300-сильным двухлитровым мотором и полным приводом получили новую версию под названием 300 Sport.

Компания Jaguar представила новые модификации седанов XE и XF под названием 300 Sport. Автомобили отличаются от других версий отделкой экстерьера и интерьера, а также особыми опциями. Jaguar XE и XF в исполнении 300 Sport оснащаются двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», развивающей 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Компактный седан XE 300 Sport с таким агрегатом набирает первую «сотню» за 5,7 сек., а XF 300 Sport — на 0,2 сек. медленнее.